Новые законы: как Россия борется с кибермошенниками и помогает участникам СВО

С июня в России начнут действовать законы против кибермошенничества и недобросовестного бизнеса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщает также о мерах поддержки участников СВО и их семей, включая льготы при поступлении в вузы для детей участников боевых действий.
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