Захарова напомнила журналисту Пьяньерелли про вклад России в победу над фашизмом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление итальянского журналиста Иларио Пьянерелли, который извинился за то, что показал в прямом эфире украинского военного в фуражке с символикой дивизии СС.
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