Предприниматели с Крытого рынка рассказали, благодаря кому их не выкинули на улицу

Арендаторы надеются, что рынок продолжит работать и после продажи здания Предприниматели с барнаульского Крытого рынка записали видеообращение со словами благодарности тем, благодаря чьим усилиям арендаторам пока удается сохранять свои рабочие места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии