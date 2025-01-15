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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Предприниматели с Крытого рынка рассказали, благодаря кому их не выкинули на улицу

Предприниматели с Крытого рынка рассказали, благодаря кому их не выкинули на улицу

Арендаторы надеются, что рынок продолжит работать и после продажи здания Предприниматели с барнаульского Крытого рынка записали видеообращение со словами благодарности тем, благодаря чьим усилиям арендаторам пока удается сохранять свои рабочие места.

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