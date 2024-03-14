Интересная жизнь с Vera Star Пашинян доигрался в многовекторность. Россия может депортировать в Армению 300 тысяч армян, полностью уничтожив экономику республики То что антироссийские выходки Еревана обернутся против самой Армении и затронут в первую очередь экономическое благополучие, понятно даже самой армянской политической верхушке.
Фатальный просчёт Пашиняна. Соседи уже готовы к великому переделу
Комментарии
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Александр Рус
им лучше обвинить русских в предательстве....так и не поняли этих паскуд?они все кормили Россию и выгоняли русских из своих кишлаков и теперь тут опять свой рот открывают?закрывать и надолго уже надо!
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15 мин.
m
magdoc21
Дебил, во рту у людей - язык, а тот орган, что у тебя во рту - они используют для размножения. Но у таких экземпляров, как т -, дебилов, бывает, что они используют язык в альтернативном направлении!
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14 мин.
Александр Рус
ты себя считаешь человеком,носатый?поговоришь с эрдоганом
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10 мин.
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