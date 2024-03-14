СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ник68
    Давно пора вводить смертную казнь через повешение.В Петербурге пойм...
  • Margarita Levina
    Видимо депутатам можно все. Зарплата позволяет!"Шла пена изо рта...
  • ALEKSANDR ROGOV
    Совершенно верно! Этих тварей надо накормить их же ядом, а не жалеть пидоров! И родителей их к ним пристегнуть!В Петербурге пойм...

Фатальный просчёт Пашиняна. Соседи уже готовы к великому переделу

Фатальный просчёт Пашиняна. Соседи уже готовы к великому переделу

Интересная жизнь с Vera Star Пашинян доигрался в многовекторность. Россия может депортировать в Армению 300 тысяч армян, полностью уничтожив экономику республики То что антироссийские выходки Еревана обернутся против самой Армении и затронут в первую очередь экономическое благополучие, понятно даже самой армянской политической верхушке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
им лучше обвинить русских в предательстве....так и не поняли этих паскуд?они все кормили Россию и выгоняли русских из своих кишлаков и теперь тут опять свой рот открывают?закрывать и надолго уже надо!
Ответить
15 мин.
m
magdoc21
Дебил, во рту у людей - язык, а тот орган, что у тебя во рту - они используют для размножения. Но у таких экземпляров,  как т -, дебилов, бывает, что они используют  язык в альтернативном направлении!
Ответить
14 мин.
Александр Рус
ты себя считаешь человеком,носатый?поговоришь с эрдоганом
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх