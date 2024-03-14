Фатальный просчёт Пашиняна. Соседи уже готовы к великому переделу

Александр Рус им лучше обвинить русских в предательстве....так и не поняли этих паскуд?они все кормили Россию и выгоняли русских из своих кишлаков и теперь тут опять свой рот открывают?закрывать и надолго уже надо!

m magdoc21 Дебил, во рту у людей - язык, а тот орган, что у тебя во рту - они используют для размножения. Но у таких экземпляров, как т -, дебилов, бывает, что они используют язык в альтернативном направлении!