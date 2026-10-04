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Турнир UFC 332 установил рекорд по количеству нокаутов – 11 в 14 боях

Турнир UFC 332 установил рекорд промоушена по количеству нокаутов. 11 из 14 боев турнира завершились нокаутами, восемь из них – в первом раунде.

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