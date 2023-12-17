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Парламентская газета

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Патрушев: Яйца из Турции начнут поступать в РФ через 2-3 недели

Патрушев: Яйца из Турции начнут поступать в РФ через 2-3 недели

Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на этот продукт.

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Комментарии
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С
Сергей
Да они протухнут быстрее, чем до прилавка дойдут
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1 д.
ВК
Вадим Королев
А они  и не собираются до прилавка доходить! Очередная сказка перед выборами!!
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1 д.
АВ
Андрей Валентинович
Эта диверсия для этого и была придумана. Многоходовочка заинтересантов из Кремля Но никто их искать не будет
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1 д.

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