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Ненад Димитриевич и Би Джей Джонсон – в символической пятерке игровой недели Лиги ВТБ

Ненад Димитриевич и Би Джей Джонсон – в символической пятерке игровой недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередной игровой недели. В пятерку вошли Ненад Димитриевич (УНИКС), Би Джей Джонсон («Парма»), Джеймс Томпсон («Самара»), Амат Мбайе (ЦСКА) и Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»).

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