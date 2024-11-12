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Ночь величия в НБА: Йокич собрал 37-18-15, Карри избил «Оклахому», у Дерозана – шедевр в клатче

НБА – это лига, где пресловутое величие проявляется на ежедневной основе. Сегодня – еще один понедельник и одновременно день, который запомнится надолго, потому что гениальные баскетболисты выставили не самые ординарные свои полотна.

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