Ночь величия в НБА: Йокич собрал 37-18-15, Карри избил «Оклахому», у Дерозана – шедевр в клатче

НБА – это лига, где пресловутое величие проявляется на ежедневной основе. Сегодня – еще один понедельник и одновременно день, который запомнится надолго, потому что гениальные баскетболисты выставили не самые ординарные свои полотна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии