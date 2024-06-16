Медведев назвал мирный саммит по Украине "скотным двором"

Во время мирного саммита по украинскому кризису в Швейцарии заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сделал ряд необычных заявлений, сравнив лидеров стран с различными животными.
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