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Батраков с ассистом – лучший игрок матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. Пиняев – худший с 5.8 балла

Алексей Батраков получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и « Локомотивом » (2:1).

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