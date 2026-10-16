Во время переговоров между украинской и российской делегациями в Гомельской области, Белоруссия, 28 февраля 2022 года © Belta news agency/Global Look Press Белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что мир между Украиной и Россией будет заключен в 2027 году, и, возможно, даже в текущем.