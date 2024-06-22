В Ассоциации туроператоров России объяснили, почему подорожал отдых в Турции

В частности, там растёт стоимость электроэнергии и другие расходы отелей Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов рассказал, почему дорожает отдых в Турции «Турецкая гостиничная индустрия сейчас не растёт стремительными темпами.