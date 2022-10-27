Bloomberg сообщил о возможном пересмотре США условий ограничения цен на нефть из РФ

Вашингтон был вынужден свернуть план по введению потолка цен на нефть из России в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, сейчас Белый дом пересматривает возможные условия в сторону смягчения.
Вашингтон был вынужден свернуть план по введению потолка цен на нефть из России в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, сейчас Белый дом пересматривает возможные условия в сторону смягчения.
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