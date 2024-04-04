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Государственный долг России увеличился на 2,775 триллиона рублей

Государственный долг России увеличился на 2,775 триллиона рублей

В аналитической записке Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за 2023 год указано, что общий объем государственного долга Российской Федерации увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 25,595 триллиона рублей, что составляет 15% от ВВП.

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