Государственный долг России увеличился на 2,775 триллиона рублей

В аналитической записке Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за 2023 год указано, что общий объем государственного долга Российской Федерации увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 25,595 триллиона рублей, что составляет 15% от ВВП.