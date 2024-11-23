Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Вашингтону совместную разработку месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших Российской Федерации территориях, сообщает польское издание Portal Obronny.
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