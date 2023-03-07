Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев: «У Рахмонова есть все, чтобы драться за чемпионский пояс»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове после победы над американцем Джеффом Нилом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх