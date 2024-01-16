Курс стейблкоина TUSD никак не может восстановить привязку к стоимости доллара США

Цена стейблкоина TrueUSD снизилась утратив привязку к доллару США. Несколько часов назад данная криптовалюта-стейблкоин потеряла устойчивость к стоимости доллара, и восстановление пока так до сих пор и не произошло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии