В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

Жители белорусского Гомеля сообщают об атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, о взрывах в небе и работе ПВО по дронам сообщили местные жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов.