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В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

Жители белорусского Гомеля сообщают об атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, о взрывах в небе и работе ПВО по дронам сообщили местные жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов.

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