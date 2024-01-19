Дуэньяс: Нобоа может покинуть «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Стеффано Дуэньяс, футболист хочет вернуться в родной клуб «Эмелек», где начинал карьеру.
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