Народные приметы: какая будет весна?

Определить, какая будет весна в текущем году, может быть сложно даже для опытных метеорологов. Однако, на протяжении веков наши предки разрабатывали свои методы прогнозирования погоды, основанные на наблюдениях за природой.
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