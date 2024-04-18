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Диетолог Кабанов: в сутки можно употреблять только один стакан газировки

Диетолог Кабанов: в сутки можно употреблять только один стакан газировки

Основная опасность газированных напитков заключается в содержании большого количества сахара. По рекомендации ВОЗ, в сутки можно потреблять не более 20-25 грамм сахара – такое количество содержится в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка.

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