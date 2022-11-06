В Хабаровске прошла «Ночь искусств»

В музее им. Гродекова в Хабаровске состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств-2022». Горожане и гости краевой столицы смогли побывать на тематических площадках и участвовать в мастер-классах и интерактивах, а также посмотреть авторское кино.
В музее им. Гродекова в Хабаровске состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств-2022». Горожане и гости краевой столицы смогли побывать на тематических площадках и участвовать в мастер-классах и интерактивах, а также посмотреть авторское кино.
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