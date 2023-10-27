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  • Наталья Богочарова
    Никто не отменял условий жизни - кошка живущая на улице, может выглядеть старше своего возраста🤦‍♂️Как точно определ...

Рак, диабет и другие болезни, которые может распознать собака

Рак, диабет и другие болезни, которые может распознать собака

Собаки могут чувствовать болезни у людей, и стоит отметить, что они неплохо преуспели в этом. Недавно всемирная публика была очарована историей о том, как черный лабрадор Джедай спас мальчика, страдающего тяжелым диабетом.

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