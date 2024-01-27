Эксперт Чурилов: россияне могут вернуть сотни тысяч рублей при покупке квартир

РИАМО - 27 янв. После покупки недвижимости россияне могут вернуть себе сотни тысяч рублей с помощью налоговых выплат и компенсаций от застройщика, сообщил ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
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