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Школьник из РФ впервые победил на всемирном конкурсе китайского языка

Школьник из РФ впервые победил на всемирном конкурсе китайского языка

РЕН ТВ Школьник Данил Пышный стал победителем всемирного конкурса "Китайский язык – это мост". Россиянин впервые показал такой результат, сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

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