Школьник из РФ впервые победил на всемирном конкурсе китайского языка

РЕН ТВ Школьник Данил Пышный стал победителем всемирного конкурса "Китайский язык – это мост". Россиянин впервые показал такой результат, сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.
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