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Свыше 14 млрд руюлей уйдет на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Свыше 14 млрд руюлей уйдет на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Распоряжение об этом подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, он подписал распоряжение об увеличении на 9 млрд рублей капитализации Корпорации МСП, которая выдает малому и среднему бизнесу кредиты под свое поручительство.

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