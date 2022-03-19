Свыше 14 млрд руюлей уйдет на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Распоряжение об этом подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, он подписал распоряжение об увеличении на 9 млрд рублей капитализации Корпорации МСП, которая выдает малому и среднему бизнесу кредиты под свое поручительство.