Удар на опережение: раскрыты детали планов ВСУ по захвату Донбасса и наступлению на юг России Юлия ЧелкановаРоссийские военные и политические деятели обнародовали новые детали подготовленного Украиной плана масштабного вторжения, который должен был начаться в марте 2022 года.