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Удар на опережение: раскрыты детали планов ВСУ по захвату Донбасса и наступлению на юг России

Удар на опережение: раскрыты детали планов ВСУ по захвату Донбасса и наступлению на юг России

Удар на опережение: раскрыты детали планов ВСУ по захвату Донбасса и наступлению на юг России Юлия ЧелкановаРоссийские военные и политические деятели обнародовали новые детали подготовленного Украиной плана масштабного вторжения, который должен был начаться в марте 2022 года.

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