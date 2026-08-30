Удар на опережение: раскрыты детали планов ВСУ по захвату Донбасса и наступлению на юг России Юлия ЧелкановаРоссийские военные и политические деятели обнародовали новые детали подготовленного Украиной плана масштабного вторжения, который должен был начаться в марте 2022 года.
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