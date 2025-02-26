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Царьград

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Экс-замглавы Росприроднадзора Долматов: мошенничество на 370 млн рублей

Экс-замглавы Росприроднадзора Долматов: мошенничество на 370 млн рублей

Суд в Москве приговорил экс-замдиректора ФЦАО Андрея Кудрявцева к 3,5 годам колонии за взяточничество.

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