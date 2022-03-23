Трэй Янг забросил невероятный мяч под сирену в одно касание

Трэй Янг забросил невероятный мяч под сирену в одно касание

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в концовке первой четверти матча против «Нью-Йорка» забросил невероятный мяч под сирену.

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