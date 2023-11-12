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Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России

Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России

Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России Елена ГалицкаяАлла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России.

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Комментарии
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Валентина Э
Главное дело, отказывается она... А какая наша сволочь ей вообще предлагает это??
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14 час.
tsan tsan
Надо же, её никто не приглашает, а она гордо отказывается. Называется- корчить хорошую мину, когда уже испорчен воздух.
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13 час.
ЛН
Леонид Никоноров
А кому нужны её концерты в России ? Она здесь и даром не нужна !!! Мы без неё проживём и переживём !!! И почему она думает , что ей дадут делать у нас концерты ? Кто она такая ? Она уже к нам не имеет никакого отношения ! Даже , имея российский паспорт ! Она в России никто и звать её никак ! &quot; Поздно пить &quot; Боржоми &quot; , когда почки отвалились ! &quot;
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10 час.

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