Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России Елена ГалицкаяАлла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России.
Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России
Комментарии
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Валентина Э
Главное дело, отказывается она... А какая наша сволочь ей вообще предлагает это??
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14 час.
tsan tsan
Надо же, её никто не приглашает, а она гордо отказывается. Называется- корчить хорошую мину, когда уже испорчен воздух.
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13 час.
ЛН
Леонид Никоноров
А кому нужны её концерты в России ? Она здесь и даром не нужна !!! Мы без неё проживём и переживём !!! И почему она думает , что ей дадут делать у нас концерты ? Кто она такая ? Она уже к нам не имеет никакого отношения ! Даже , имея российский паспорт ! Она в России никто и звать её никак ! " Поздно пить " Боржоми " , когда почки отвалились ! "
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10 час.
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