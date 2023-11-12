Алла Пугачева отказывается от новогодних концертов в России

ЛН

Леонид Никоноров

А кому нужны её концерты в России ? Она здесь и даром не нужна !!! Мы без неё проживём и переживём !!! И почему она думает , что ей дадут делать у нас концерты ? Кто она такая ? Она уже к нам не имеет никакого отношения ! Даже , имея российский паспорт ! Она в России никто и звать её никак ! " Поздно пить " Боржоми " , когда почки отвалились ! "