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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Баскетбол. Австралия – Греция, Канада – Испания, Франция сыграет с Германией и другие матчи

В группе А Австралия сыграет с Грецией Адетокумбо, которой для выхода в плей-офф нужна только победа.

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