"Африке нужно всё и много": Эксперты назвали самые перспективные направления для русского бизнеса

Африканские страны намерены выстраивать более тесные экономические связи с Россией. Нашу страну приглашают и ждут на континенте, отечественные технологии и техника востребованы и необходимы странам Африки.
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