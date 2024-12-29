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Украинские солдаты перебили грузинский спецназ ВСУ

Украинские солдаты перебили грузинский спецназ ВСУ

Под Покровском оператор БПЛА отряда имени Максима Кривоноса уничтожил группу спецназа "Грузинского легиона" (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
даже, если он украинец по национальности, он, прежде всего, боец Русском Армии.
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14 час.
Игорь Егоров
Не надо брать в плен грузинов из их поганого легиона, просто стрелять на месте.
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14 час.
Eduard
Молодец!
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8 час.

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