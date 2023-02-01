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На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные

На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные. Как сообщается в Telegram-канале «G-Drive Арены», на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные.

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