На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные. Как сообщается в Telegram-канале «G-Drive Арены», на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные.
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