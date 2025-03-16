Сливочное или растительное: какое масло снижает риск смерти на 17%? Новое исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Internal Medicine, свидетельствует: замена сливочного масла на растительные масла (оливковое, соевое, рапсовое) может снизить риск преждевременной смерти.
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