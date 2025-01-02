Михаил Леонидович Томилин г. Клин Начнем с предвидения Ф.М. Достоевского о предательстве славян (за исключением сербов): «По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! … Знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному будто бы, характеру славян, совсем нет, – у них характер этом смысле как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут….
Почему славяне предавали и предают Россию и Русских
Комментарии
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Вик Норд
Всё что Вы назвали(написали) это всего лишь следствие низкого уровня интеллектуального,и духовного развития,как сказал один человек(облечённый,и умудрённый...),все они вчерашние животные,в череде реинкарнаций.
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1 час.
Астон Мартин
интересно а почему перестали силу чувствовать , есть варианты ответа ??? и еще почему вагнеров уважали и боялись , и почему вдруг их расформировали ???🤔
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1 час.
HotRS
Статья неонацистский манифест.
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1 час.
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