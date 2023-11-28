Рецепт приготовления Калмыцких Борцоков.

Сегодня поделюсь с Вами рецептом приготовления Калмыцких Борцоков. У всех народов они называются по разному: у калмыков — борцоки, у казахов — баурсаки, у русских — пышки, хворост, на Украине — пышные вергуны и т.
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