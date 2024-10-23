Жителя Глазова задержали за оправдание теракта в Керченском проливе

В Удмуртии задержан мужчина, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, он опубликовал в Интернете материалы, оправдывающие теракт, совершенный украинскими военнослужащими в 2022 году на транспортном переходе через Керченский пролив.