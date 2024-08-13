Синоптики прогнозируют затишье после сильных дождей в Москве

Погода в Москве стала предметом интереса многих москвичей. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют некоторое затишье после вчерашних ливней и гроз, а сегодня в городе ожидается преимущественно без осадков, хотя местами могут пройти кратковременные дожди.
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