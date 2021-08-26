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Шойгу поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС РФ

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения стрелкового центра Калашникова на территории парка "Патриот" в среду дал поручение завершить в следующем году госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.

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