Транспортные полицейские задержали с поличным двух жительниц ХМАО-Югры, подозреваемых в сбыте синтетического наркотика

Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух ранее не судимых местных жительниц, которые подозреваются в распространении и покушении на распространение запрещенных веществ в особо крупном размере через так называемые закладки.
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