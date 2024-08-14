Транспортные полицейские задержали с поличным двух жительниц ХМАО-Югры, подозреваемых в сбыте синтетического наркотика

Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух ранее не судимых местных жительниц, которые подозреваются в распространении и покушении на распространение запрещенных веществ в особо крупном размере через так называемые закладки.