Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко сотрудничает со следствием

Арестованный по делу об организации двух покушений на убийство и уничтожении чужого имущества бывший замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко сотрудничает со следствием, следует из материалов дела (есть в распоряжении ТАСС).
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