NBC News прогнозирует победу Трампа на внутрипартийных выборах в штате Аляска

Дональд Трамп побеждает на предварительных внутрипартийных выборах Республиканской партии в штате Аляска, опередив своего вероятного соперника Никки Хейл в 13 из 15 штатов в «супервторник», прогнозирует телеканал NBC News.
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