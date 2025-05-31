Российские военнослужащие во время разведки в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), который "не боясь" передвигался в светлое время суток.
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