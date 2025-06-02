Обещания и намерения: новая немецкая помощь для Украины Крылатая ракета TAURUS KEPD 350 — предмет длительных обсуждений.
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Обещания и намерения: новая немецкая помощь для Украины Крылатая ракета TAURUS KEPD 350 — предмет длительных обсуждений.
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