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Как справляться со стрессом? Совет от Айгерим Абилкадировой, амбасадора 1xBet

Как справляться со стрессом? Совет от Айгерим Абилкадировой, амбасадора 1xBet

В настоящее время нет людей, которые проживают жизнь не испытывая переживания. Стрессоустойчивые люди конечно есть, но всё же каждый житель планеты рано или поздно сталкивается с некоторым дискомфортом из-за тех или иных причин.

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