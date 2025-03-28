Как справляться со стрессом? Совет от Айгерим Абилкадировой, амбасадора 1xBet

В настоящее время нет людей, которые проживают жизнь не испытывая переживания. Стрессоустойчивые люди конечно есть, но всё же каждый житель планеты рано или поздно сталкивается с некоторым дискомфортом из-за тех или иных причин.
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