Школы Петрозаводска выходят на дистант на время очистки крыш от сосулек

Первой на дистант вышла школа №6, около которой ледяная глыба убила 55-летнюю женщину. Школы Петрозаводска решили не рисковать здоровьем детей и на время очистки крыш, а, скорее всего, на время оттепели и опасности падения сосулек вовсе решили освободить детей от очного обучения.