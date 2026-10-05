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12 случаев, когда не узнаешь свою собаку после стрижки

12 случаев, когда не узнаешь свою собаку после стрижки

С приходом тепла всем хочется перемен, смены имиджа и образа. И собаки в этом списке не исключение. За зиму они отращивают слишком много шерсти, которая начинает линять летом.

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