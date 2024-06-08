Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Идеологическая диверсия (фильм «Сволочи») остается безнаказанной

Идеологическая диверсия (фильм «Сволочи») остается безнаказанной

«ФСБ России рассекретила архивные документы о подготовке в диверсионных школах Абвера советских детей-сирот для шпионажа и диверсий в тылу Красной армии» Прекрасно.

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