Почему звездам можно, а нам нет: как неграмотные знаменитости популяризируют ошибки в правописании

Евгений Плющенко Dmitry Golubovich/globallookpress.com Недавний опрос о возможной смене ударения в слове «звонИт» на «звОнит» вскрыл любопытный культурный феномен: оказывается, россияне все еще заботятся о чистоте родного языка.
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